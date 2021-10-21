Во Львове из-за сбоя не работала горячая линия 103: как можно было вызвать скорую

Во Львове из-за сбоя не работала горячая линия 103: как можно было вызвать скорую

Медики не объяснили, почему не работала горячая линия.

В Львове 21 октября не работала горячая линия 103 для вызова скорой медицинской помощи. По состоянию на 15:10 ее работу уже восстановили.

Об этом сообщает Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Линия 103 не работает. Чтобы вызвать скорую звоните: 0930797291, 0677994677, 0930797292, 0677994754", — говорится в сообщении.

Вместе с тем медики не объяснили, почему не работает горячая линия и когда она возобновит свою работу.

В пресс-службе Львовского городского совета в комментарии ТСН.ua сообщили, что станция скорой медицинской помощи им не подчиняется и сообщения о том, что горячая линия в городе не работает до них не поступало.

Издание "Варта-1" уточнило, что вызвать скорую по номеру 103 не удавалось более 40 минут, однако над ликвидацией сбоя работают.

"Сейчас проводятся работы по восстановлению работы горячей линии. Ликвидация проблемы продолжается, соответственно часть пользователей уже успешно звонит", — говорится в сообщении.

По состоянию на 21 октября 15:10 медики сообщили, что им удалось восстановить работу горячей линии 103.

Скриншот

Напомним, коронавирус во Львове и области сегодня, 21 октября, демонстрирует рост. За прошедшие сутки в регионе выявили 1388 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них 605 — жители Львова

Читайте также:

Новости Украины: во Львове "скорая" сбила пешехода на зебре

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку