Во Львове из-за "Омикрона" усилили карантин: мэр обратился к горожанам

Львовян просят поработать дистанционно, если есть такая возможность.

Во Львове из-за COVID-штамма "Омикрон" вспышка заболеваемости коронавирусом. Власти призывают горожан по возможности работать дистанционно.

Об этом написал мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

"Сегодняшний штамм коронавируса распространяется очень быстро. Если в начале недели в коллективе, классы или группы болеет один человек, то спустя несколько дней заражаются все. Мы уже точно знаем это по собственному опыту. Поэтому давайте договоримся — если вы сейчас плохо чувствуете себя, вас беспокоит боль в горле или насморк, будьте завтра дома. Поработайте дистанционно, если есть такая возможность", — констатировал Садовый.



Городской голова отметил, что ход "Омикрона" легче, чем во время предыдущих волн, но отметил необходимость беречь себя и своих ближайших.

В связи с стремительным распространением коронавируса с 24 января во Львове ужесточены карантинные ограничения. По ограничениям, учащихся 5-11 классов перевели по меньшей мере на две недели на "дистанционку", все внешкольные занятия, кружки упраздняются или переносятся в онлайн.

ТРЦ Львова могут работать только при наличии вакцинации или отрицательного теста на коронавирус у работников и при условии не более 60% заполненности залов.

За соблюдением карантина в общественном транспорте и ТРЦ будут следить специальные группы.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.