Во Львове из-за мероприятий ко Дню Независимости несколько дней будут ограничивать движение транспорта: адреса

Во Львове из-за мероприятий ко Дню Независимости несколько дней будут ограничивать движение транспорта: адреса

Также некоторых общественный транспорт будет курсировать по измененному маршруту.

Во Львове из-за запланированных мероприятий ко Дню Независимости Украины на нескольких улицах будут ограничивать движение транспорта.

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Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Из-за проведения репетиций и в связи с торжественными мероприятиями на площади у Академии сухопутных войск улица Стрыйская будет перекрыта в трех точках: на пересечении с ул. Летняя, Героев Майдана, Бой-Желенского, Сахарова

Перекрытия состоится: 19 августа, 20: 00-22: 00 ч., 21 августа 08:00-10:00, 23 августа, 07:00-10:00, 24 августа 06:0 — 25 августа 6:00.

Троллейбус №25 в любое время перекрытия не будет курсировать, автобусные маршруты № 3А, 18 и 44 в любое время перекрытия будут ехать по ул. И. Франко, Панаса Мирного, Чмолы и обратно

Из-за проведения парада фестиваля "Этновыр" 20 августа 18:30-19:00, состоится ситуативное перекрытия движения транспорта по маршруту колонны: пл. Рынок — пл. Катедральная — ул. Памви Беринди — пр. Свободы — ул. Коперника, 15.

22 августа 18:30-19:00 возможно ситуативное перекрытия движения транспорта по маршруту колонны: пл. Музейная — ул. И. Федорова — ул. Руська — пл. Рынок (южная сторона) — пл. Катедральная — ул. Памви Беринди — пр. Свободы — ул. Н. Коперника, 15.

24 августа во Львове пройдет "Марш Непокоренных". От 09:00 до 11:00 будет ситуативное перекрытия по маршруту шествия: Лычаковское кладбище — ул. Мечникова — ул. Лычаковская — ул. Чехова — ул. Лычаковская — пл. Мытная— ул. Винниченко — Мемориал памяти Героев Небесной Сотни.

Также 24 августа будет "Забег в вышиванках". Поэтому 09:30-11:00 будет ситуативное перекрытия на пр. Черновола от ул. Липинского по пр .Свободы до ул. Коперника.

Троллейбус №33 на время закрытия не будет курсировать.

Львовский городской совет

Напомним, во Львове громко отпразднуют День Независимости Украины.

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