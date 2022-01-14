Во Львове из-за эротичного журнала разразился громкий скандал: издателей обвинили в распространении порно

В Львовском муниципальном художественном центре говорят, что в журнале нет порнографии.

Во Львове из-за эротичного журнала "Грешница" разразился громкий скандал. Издателей обвинили в распространении порнографии.

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Об этом в Facebook написала львовский фотограф Елена Кавкун.

Жительница Львова обвинила Львовский городской художественный центр в пропаганде порнографии.

"В принципе, абсолютно во что бы то ни стало, если захотеть, можно упаковать под художественный проектный соус. Даже если это пропаганда разврата и порнографического восприятия сексуальности, объективация тела представлена как благонамеренное искусство с немного добавленим "шаржем". Можно назвать ее эротическим арт-зином "Гришница" и выставлять этот продукт фотографа из Луганска, Julie Poly, как она сама сказала — "с нотками порнографии", — написала Елена Кавкун.

Фото: Елена Кавкун

Замечание девушки поддержал также и львовский священник Юрий Бойко, который возмутился из-за распространения порнографии.

Руководитель Львовского муниципального художественного центра Ляна Мицько в комментарии tvoemisto.tv называет обвинение клеветой. Она отметила, что художественный центр не финансировал издание журнала.

"Журнал выходит за средства художников, которые его создали. Это даже не журнал, а художественное издание. Кроме того, горсовет не имеет никакого отношения к публикациям", — подчеркнула Ляна Мицько.

Она также добавила, что одна из компаний провела независимую экспертизу, показавшую, что в издании нет никакой порнографии.

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