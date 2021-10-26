Во Львове из-за COVID-19 ограничат массовые мероприятия и работу десяти заведений: подробности

Во Львове из-за COVID-19 ограничат массовые мероприятия и работу десяти заведений: подробности

Окончательные решения должна принять комиссия по ТЕБ и ЧС.

Во Львове из-за системных нарушений карантина могут ограничить работу около 10 заведений.

Такое решение инициировали во время заседания городского штаба по противодействию коронавирусу, сообщает пресс-служба ЛГС.

Как отмечается, среди прочего чиновники обсудили ограничения транспортных перевозок, работы сферы услуг, спорта и культуры. А также речь шла о формате продолжения образовательного процесса с понедельника, 1 ноября.

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"Мы точно будем ограничивать проведение массовых мероприятий. Динамика распространения коронавируса сегодня очень высока, поэтому это требует принятия сложных решений. Финализируют все решения на комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", — рассказал Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы Львова.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, во Львовской области могут частично остановить общественный транспорт, если будет введена обязательная вакцинация водителей.

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