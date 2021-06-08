Во Львове из окна общежития выпала 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу: подробности трагедии

В 2019 году Ирина Квас завоевала золото чемпионата Украины по пауэрлифтингу.

Во Львове на улице Лисинецкая утром, 8 июня, из окна общежития выпала 17-летняя студентка. Ею оказалась чемпионка Украины по пауэрлифтингу Ирина Квас.

Об этом сообщает Zaxid.net. Информацию также подтвердила председатель Львовской областной федерации пауэрлифтинга Мария Розторгуй.

Девушка училась на втором курсе Технико-экономического колледжа "Львовской политехники" на специальности "правоведение".

Известно, что 17-летняя Ирина Квас была родом из города Яворов, где училась в детско-юношеской спортивной школе. Девушка начала профессионально заниматься спортом в 11 лет. В 2019 году 15-летняя Ирина Квас завоевала золото чемпионата Украины по пауэрлифтингу. Девушка присела со штангой весом 125 килограмм, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу с 130 килограммами.

В мае 2021 сборная Львовщины, в составе которой была Ирина Квас, получила ряд побед на чемпионате Украины по пауэрлифтингу.

Напомним, по предварительным данным девушка поссорилась с парнем и замкнулась в комнате. Затем она выбросилась с 7 этажа общежития. В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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