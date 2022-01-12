Во Львове из окна 8 этажа упал 37-летний мужчина

Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали.
В ночь на 12 января, около 02:50, во Львове, из окна 8 этажа 9-этажного дома упал 37-летний местный житель. Событие произошло ул. Гетьмана Мазепы, 27
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали во Львовскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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