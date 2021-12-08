Во Львове из охваченной огнем пятиэтажки спасли восьмерых людей

Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливаются.

Восемь человек спасли пожарные во Львове, где загорелась квартира на первом этаже пятиэтажки.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 8 декабря.

Отмечается, что густой дым быстро распространялся по дому — и в ловушке оказались жильцы верхних этажей. Несколько человек сумели сами выбежать на улицу. А вот восьмерых спасатели выводили уже в специальных защитных масках. Один из жильцов прихватил с собой и домашнего любимца – кота.

В пожаре никто не пострадал. Причину возгорания еще выясняют.

Напомним, в центре Одессы горел дом – памятник архитектуры. В старинном здании загорелась квартира на последнем этаже. Дом оказался захламленным. Владелец, по словам соседей, десятки лет собирал по всем окрестностям старье и нес его домой. Мужчина на момент пожара находился в квартире. Но когда огнеборцы его нашли — спасать мужчину уже было поздно. Предполагают, что он мог под хмельком курить в постели и, вероятно, заснул с окурком.