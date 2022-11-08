Во Львове ищут взрывчатку во многих школах и детсадах: учеников эвакуируют

Во Львове проверяют сообщения о заминировании ряда школ и детских садов. Из учебных заведений эвакуируют учеников и учителей. Уведомление о заминировании поступило от анонимного лица.

Об этом ZAXID.NET сообщила речница областной полиции Светлана Добровольская.

"Сообщение о заминировании учебных заведений поступило около 11:00. Сейчас полицейские, взрывотехники и другие службы проверяют эту информацию", — говорится в сообщении.

Напомним, похожая ситуация во Львове произошла 15 сентября. В этот день к спасателям поступило сообщение о заминировании большинства школ города. Учеников эвакуировали, а родителей призывали забрать детей домой. К счастью, информация о взрывчатке в учебных заведениях не подтвердилась.

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