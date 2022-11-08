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Во Львове ищут взрывчатку во многих школах и детсадах: учеников эвакуируют

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
352
Время на прочтение
1 мин
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Во Львове ищут взрывчатку во многих школах и детсадах: учеников эвакуируют

фото условное / Фото: pixabay.com

Во Львове сообщили о заминировании ряда учебных заведений.

Во Львове проверяют сообщения о заминировании ряда школ и детских садов. Из учебных заведений эвакуируют учеников и учителей. Уведомление о заминировании поступило от анонимного лица.

Об этом ZAXID.NET сообщила речница областной полиции Светлана Добровольская.

"Сообщение о заминировании учебных заведений поступило около 11:00. Сейчас полицейские, взрывотехники и другие службы проверяют эту информацию", — говорится в сообщении.

Напомним, похожая ситуация во Львове произошла 15 сентября. В этот день к спасателям поступило сообщение о заминировании большинства школ города. Учеников эвакуировали, а родителей призывали забрать детей домой. К счастью, информация о взрывчатке в учебных заведениях не подтвердилась.

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Дата публикации
Просмотры
352
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