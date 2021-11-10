Во Львове ищут взрывчатку в семи торговых центрах: всех эвакуировали

Правоохранители проверяют сообщения о заминировании.
Сегодня, 10 ноября, около 15:30 во Львове аноним заявил в полицию о заминировании семи торгово-развлекательных центров.
Как рассказали в пресс-службе полиции области, сейчас правоохранители проверяют сообщения и ищут взрывчатку в таких ТЦ: "Кинг Кросс Леополис", "Виктория Гарденс", "Форум Львов", "Скрыня", "Вернисаж", "Роксолана" и в торговом комплексе "Спартак".
На местах работают следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции Львовской области, а также патрульные полицейские.
Правоохранители обследуют помещения торговых центров и прилегающие территории, проводят эвакуацию посетителей и персонала.
Также полицейские устанавливают личность анонима, который отправил сообщение о заминировании.
Напомним, в Харькове и Днепре хулиганы "заминировали" ТРЦ. Сообщения о взрывчатке не подтвердились.
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