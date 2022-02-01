Во Львове ищут взрывчатку на 5 улицах в разных районах города

Во Львове ищут взрывчатку на 5 улицах в разных районах города

Неизвестный сообщил, что взрыв должен произойти в 2 часа ночи 2 февраля.

Вечером во вторник, 1 февраля, на "горячую линию" Львова поступило сообщение о заминировании сразу пяти улиц города.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Якобы заминированные улицы расположены в разных районах города. Аноним назвал улицы Бандеры, Шевченко, Весеннюю, Солнечную и Тракт Глинянский.

Сообщается, что взрыв может произойти в 2 часа ночи 2 февраля.

“Районные администрации города работают совместно со стражами порядка, согласно протоколу. Улицы обследуют на наличие взрывоопасных веществ или предметов”, — сообщили в горсовете.

Напомним, ранее неизвестный сообщил о заминировании всех школ Львова. Соответствующие службы обследовали помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории.

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