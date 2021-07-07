Во Львове иностранец в стоматологической клинике размахивал ножом, потому что его отказались обслужить (фото)

Во Львове иностранец в стоматологической клинике размахивал ножом, потому что его отказались обслужить (фото)

Подозреваемого задержали сотрудники патрульной полиции.

Во Львове в среду, 7 июля, задержали 26-летнего иностранца, который угрожал ножом работникам стоматологической клиники. Клиента возмутило то, что его отказались обслужить.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Также читайте Ударил ножом в грудь: на Волыни отец убил своего сына

Инцидент произошел на улице Сяйво. Там нетрезвый мужчина пришел в стоматологическую клинику и требовал его обслужить. Однако из-за того, что он был в состоянии алкогольного опьянения, в стоматологии ему отказались помочь, однако иностранец не захотел покидать заведение. Когда же работники учреждения сообщили клиенту, что вызывают полицию, он начал угрожать им ножом.

Подозреваемого задержали и при обыске нашли у него нож. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу отдела полиции Львовского городского управления полиции.

Предварительная квалификация события по ст. 296 (хулиганство) УК.

Напомним, в Киеве вооруженные воры ограбили иностранца.

Новости Украины: как правоохранителям удалось спасти заложницу в ее квартире от вора с ножом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку