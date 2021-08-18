Во Львове иностранцы в парке зарезали козу и жарили ее на огне: фото

Во Львове иностранцы в парке зарезали козу и жарили ее на огне: фото

Иностранцы объяснили, что животное они купили в одном из сел под Львовом для собственного потребления.

Во Львове в парке "Знесиння", у кладбища, иностранцы зарезали козу и жарили ее на открытом огне. Возмущенные очевидцы на место происшествия вызвали полицию.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львова.

В полицию поступил вызов о том, что в парке возле кладбища иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. На место происшествия прибыли патрульные, которые обнаружили 4 иностранцев, которые на открытом огне жарили козу. Иностранцы объяснили, что животное они купили в одном из сел под Львовом для собственного потребления.

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Правоохранители дали указание прекратить правонарушение. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Львовского городского управления полиции.

"Иностранцам в возрасте: 24, 26, 30 и 34 года, грозит ответственность по ч. 3 ст. 299 (Жестокое обращение с животными совершенное группой лиц) УК. Или по ч. 2 ст. 89 (Жестокое обращение с животными совершенное группой лиц) КоАП ", — сообщили в патрульной полиции Львовской области.

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