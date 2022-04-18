Во Львове идет ликвидация последствий ракетных ударов: перекрыто несколько улиц, изменено движение транспорта

Тушение пожара на местах попадания ракет до сих пор продолжается.

Во Львове продолжается ликвидация последствий ракетных ударов.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Он отметил, что все службы работают на месте.

Также глава города предупредил водителей транспортных средств о перекрытии движения на улицах: Левандовская (от ул. Сяйво до ул. Шевченко), ул. Шевченко в районе поворота на ул. Туннельную (отель НТОН).

Произошли и временные изменения в движении общественного транспорта Львова.

Маршрут 47а на Рясне поедет через Брюховичи.

Маршрут 10, 16, 32 сокращен до перекрестка Городоцкая — Кульпарковская.

Маршрут 51 через улицу Антоновича и Героев УПА.

Остановлены маршруты 6а, 11, 17 и троллейбусный маршрут 32.

Напомним, сегодня утром, 18 апреля, произошло четыре ракетных удара по Львову. Три – по объектам военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу. В результате попаданий вспыхнули пожары. Тушение еще продолжается. Объекты получили существенные повреждения. По последним данным, в результате обстрелов известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших – один ребенок.

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