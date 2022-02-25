Во Львове и области в течение дня могут раздаваться сирены из-за угрозы вражеских ударов — ОДА

Во Львове и области в течение дня могут раздаваться сирены из-за угрозы вражеских ударов — ОДА

Жителей Львовщины призывают не паниковать, но быть внимательными и готовыми к укрытию.

Сегодня во Львове и области могут звучать сирены, поэтому жителей призывают быть внимательными и готовыми, при необходимости, спрятаться в укрытие.

"Во Львовской области ночью несколько раз звучали серены из-за того, что противник со стороны Беларуси поднимал самолеты. Мы волновались, что удар может быть нанесен по критической инфрмаструктуре Львова и аэропорту. Они летели в сторону Ровно и Киева. Так же сегодня в течение дня могут звучать сирены, поэтому будьте внимательны, потому что все-таки объекты критических инфраструктур Львовской области могут подвергнуться удару", — сказал глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий на брифинге сегодня, 25 февраля.

Также глава ЛОГА отметил, что в области усиливают территориальную оборону и работают над обороной Львова в случае движения противника из Беларуси.

Напомним, сегодня утром, 25 февраля, во Львове прозвучала сирена о воздушной опасности, людей призывали прятаться к укрытию. Но впоследствии объявили об отмене воздушной тревоги, поэтому местным жителям разрешили выйти из бомбоубежищ.