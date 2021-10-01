Во Львове и области сотни новых больных коронавирусом: статистика на 1 октября

Во Львове и области сотни новых больных коронавирусом: статистика на 1 октября

За сутки COVID-19 обнаружили еще у 794 жителей региона.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 1 октября, продолжает распространяться высокими темпами.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 150 908 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За вчерашние сутки в области подтверждено 794 положительные ПЦР-тесты, а во Львове — 288. Всего проведено 2583 исследования методом ПЦР", — рассказали в горсовете.

В общем, 136 834 человека уже выздоровели, 3901 инфицированный, к сожалению, умер.

Вчера, 29 сентября, во Львове и области было подтверждено 927 положительных ПЦР-тестов, а во Львове — 351. Проведено 2795 исследований методом ПЦР.

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