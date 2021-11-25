Во Львове и области резко возросло количество новых инфицированных коронавирусом: статистика на 25 ноября

Во Львове и области резко возросло количество новых инфицированных коронавирусом: статистика на 25 ноября

За сутки в городских больницах для лечения коронавируса скончались 13 человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 25 ноября, демонстрирует рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 206 436 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 5359 летальные.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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"За минувшие сутки лабораторные центры провели 2374 ПЦР-теста, положительных 1048. Из них львовян – 384. Остатка проб в холодильнике нет", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находится 623 человека: в 614 из них COVID-19, 45 – в реанимации, 37 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 59 человек (из них вакцинированных – 6), выписано – 48, умерло – 13.

Из них:

БСМП поступило 17 человек, (из них вакцинированных – 3), выписано – 23, умерло – 8.

8 ГКБ поступило 7 человек, (никто не вакцинирован), выписано – 14, умерло – 3.

1 ГКБ поступило 4 человека (никто не вакцинирован), выписано – 7, умерло – 1.

5 ГКБ поступило 6 человек, (из них вакцинированных – 3), выписано – 4, умерло – 1.

Вчера, 24 ноября, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 2772 ПЦР-теста. 511 – положительные, из них львовян – 142.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov

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