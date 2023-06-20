Во Львове и области раздаются взрывы — Садовый

Идет очень неспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 20 июня 2023 года воздушная тревога была объявлена на территории Львовской области.
"Львовская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!", – предупредили в Воздушных Силах ВСУ.
Вскоре во Львовской области произошел ряд взрывов. По предварительной информации, это работа ПВО.
"Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области – взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре. Это – важно!", – подчеркнул Львовский городской голова Андрей Садовый.
Во Львовской ОВО отмечают, что в области угроза еще продолжается. "Сохраняйте информационную тишину! Не помогайте оккупанту!" — говорится в сообщении ЛОВА.
"Если вы на Львовщине и не можете попасть в укрытие, потому что оно закрыто, звоните по телефону на горячую линию области по номеру 112. Будем выяснять каждый случай", - подчеркнул глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях есть риск применения врагом ударных БПЛА.
Также почти всю Украину охватила воздушная тревога.
К тому же в Запорожье раздавались взрывы.
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