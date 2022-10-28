Если же будут аварийные отключения электричества, об этом невозможно будет сообщить заранее.
Во Львове и области будут введены новые графики отключений света для потребителей со следующей недели. Отключения будут плановыми: будут указывать время, населенный пункт, улицу.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Он заверил, что соответствующую информацию предоставят заранее, чтобы люди могли распланировать свое время.
Глава области заметил – если будут аварийные ситуации на объектах энергетической инфраструктуры, придется применять аварийные отключения света, о которых невозможно сообщить заранее.
"Все эти меры – вынужденные, из-за дефицита электроэнергии в результате ракетных ударов врага по энергетической инфраструктуре. Должны потерпеть, чтобы помочь энергетикам и удачно пройти зимний период", – говорится в заявлении Козицкого.
Он добавил, что электроснабжение – это проблема всех, а не отдельных областей, поэтому от сознательного и рационального потребления каждого зависит ситуация всей энергосистемы.
Напомним, утром 28 октября во Львове был остановлен график аварийных отключений света. Во "Львовоблэнерго" сообщили, что график могут быть восстановлены в соответствии с оперативной ситуацией в энергосистеме Украины.
Отметим, что в Киеве вводят экстренное отключение света на неопределенный срок. Составленные накануне графики аварийных отключений уже неактуальны.
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