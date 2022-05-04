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Во Львове хотят национализировать 80 предприятий, принадлежащих россиянам

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Во Львове хотят национализировать 80 предприятий, принадлежащих россиянам

Мэр Львова Андрей Садовый предлагает национализировать предприятия, принадлежащие россиянам.

Мэр отметил, что во Львове есть 80 предприятий, полностью или частично находящихся в собственности граждан РФ.

Об этом Андрей Садовый сообщил в социальных сетях.

"Около 80 предприятий, зарегистрированных на территории Львова, полностью или частично принадлежат россиянам. Всю информацию передали в военную администрацию. Недавно принятый закон о национализации позволяет сделать так, чтобы во Львове и всех других городах Украины не было даже маленькой частицы, которая может принадлежать врагу", — написал Садовый.

Мэр Львова также добавил, что он предлагает национализировать здания бывшего завода "ЛАЗ", который с 90-х годов находится в российской собственности. Там планируется построить индустриальный парк.

"Это огромная территория близко к центру города, которая может быть базовой локацией для производства электромобилей. Также уже есть западные инвесторы, которые готовы запустить производство электродвигателей. Здесь могут получить работу львовяне и украинцы, которые были вынуждены искать себе новый дом", — подчеркнул мэр Львова.

Напомним, около 40 Нобелевских лауреатов будут читать лекции во Львове.

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