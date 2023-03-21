Во Львове грузовик насмерть переехал пешехода

Во Львове 20 марта грузовик наехал пешехода. В результате аварии, погиб 62-летний львовянина.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 14:00 на улице Авиационной. По предварительной инормации, 67-летний водитель автомобиля MAN, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. Несмотря на усилия медиков, мужчина от полученных в результате ДТП травм скончался в больнице.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по статье нарушения правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Фото: ГУМВД Украины во Львовской области

Напомним, во Львовской области 39-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве родной матери. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Читайте также:

Российская символика и советские песни на школьном собрании: на Харьковщине разоблачили коллаборанта