Категория
Львов
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львове грузовик насмерть переехал пешехода

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
552
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львове грузовик насмерть переехал пешехода

Фото: Информатор

Львовянин скончался в больнице.

Во Львове 20 марта грузовик наехал пешехода. В результате аварии, погиб 62-летний львовянина.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне около 14:00 на улице Авиационной. По предварительной инормации, 67-летний водитель автомобиля MAN, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. Несмотря на усилия медиков, мужчина от полученных в результате ДТП травм скончался в больнице.

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по статье нарушения правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

© ГУМВД Украины во Львовской области
Фото: ГУМВД Украины во Львовской области

Напомним, во Львовской области 39-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве родной матери. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Читайте также:

Российская символика и советские песни на школьном собрании: на Харьковщине разоблачили коллаборанта

Российская символика и советские песни на школьном собрании: на Харьковщине разоблачили коллаборанта

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
552
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация