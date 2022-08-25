Во Львове голая женщина купалась в фонтане — полицейский в погоне за ней врезался в дорожный знак

В центре Львова женщина оригинально отметила День Независимости.
Она сначала полностью обнаженной валялась на траве, потом скупалась в фонтане, а потом убегала от полиции.
Видео в Сети публикуют телеграм-каналы.
На видео видно, как полностью обнаженная женщина сначала лежит на траве в сквере возле Оперного театра, впоследствии она решила искупаться в фонтане. На замечания местных жителей и сирены воздушной тревоги женщина не реагировала. Люди пытались ее убедить одеться и снимали все на видео.
Во время купания в фонтане женщину пыталась задержать полиция. Один из правоохранителей, бегущий за нарушительницей, еще и врезался в дорожный знак.
Напомним, в Киеве голая девушка бегала по снегу за мужчиной.
Читайте также:
- Пыталась прикрыться: во Львове в феврале на заправке стояла полностью обнаженная девушка (фото, видео)
- Обнаженную девушку в гробу пронесли по центру Львова: видео
- Открыла летний сезон: в Славянске обнаженная женщина дефилировала по улицам города (видео)