Во Львове голая женщина купалась в фонтане — полицейский в погоне за ней врезался в дорожный знак

Она сначала полностью обнаженной валялась на траве, потом скупалась в фонтане, а потом убегала от полиции.

Видео в Сети публикуют телеграм-каналы.

На видео видно, как полностью обнаженная женщина сначала лежит на траве в сквере возле Оперного театра, впоследствии она решила искупаться в фонтане. На замечания местных жителей и сирены воздушной тревоги женщина не реагировала. Люди пытались ее убедить одеться и снимали все на видео.

Во время купания в фонтане женщину пыталась задержать полиция. Один из правоохранителей, бегущий за нарушительницей, еще и врезался в дорожный знак.

Напомним, в Киеве голая девушка бегала по снегу за мужчиной.

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