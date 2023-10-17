Во Львове глава облсовета опозорился из-за видео у стендов с пропавшими и пленными военными

Юрий Холод опубликовал видео у стендов с пропавшими без вести и пленными военными и призвал им позвонить.

Во Львове заместитель председателя областного совета и его временный глава Юрий Холод ("Слуга народа") 14 октября опубликовал в Instagram неуместное видео. Чиновник призвал позвонить и поблагодарить украинских военных за защиту страны. Однако на видео Юрий Холод позирует на фоне плакатов с военными, пропавшими без вести или попавшими в плен.

На видео Юрия Холода в соцсети обратил внимание журналист и ведущий ZAXID.NET Андрей Дрозда.

После огласки Холод удалил видео, извинился и сказал, что за неуместный контент ответственна его пресс-служба.

В описании к видео было указано, что во львовском сквере "На Валах" можно посмотреть выставку фото защитников и "позвонить тому, кого узнали, чтобы поблагодарить". Однако на стендах – фото бойцов, их фамилии и имена с подписью "без вести пропавший" или "находящийся в плену".

"Задумка была в том, чтобы люди осмотрели выставку, вспомнили о тех, кто защищает Украину и позвонили, поблагодарили своих знакомых. Я некорректно написала что-то типа "наберите, если узнаете", потому что не прочла, что под каждой фотографией написано "в плену" "или "пропавший без вести". Я прочла только первое описание в начале выставки", – объяснила ZAXID.NET спикер Юрия Холода Анна Герич.

Утром, 17 октября, Юрий Холод опубликовал в Facebook сообщение об этом видео.

"К сожалению, видео со мной с выставки На Валах, которое раньше было опубликовано на моей странице в Инстаграмме, действительно некорректное. Это ошибка медийщика, но это не снимает с меня вины за то, что я не усмотрел это. Я признаю эту досадную ошибку и приношу прощения всем, чьи чувства задело это видео. Особенно прошу прощения у всех семей погибших воинов и тех, кто до сих пор в плену или вернулся из него", — говорится в сообщении заместителя председателя Львовского областного совета.

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