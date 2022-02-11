Во Львове еще на неделю продлили карантин: какие ограничения действуют

Впрочем, школьники сядут за парты.

Во Львове еще на неделю продлили усиленные карантинные ограничения, ведь ситуация с заболеваемостью COVID-19 до сих пор не стабилизировалась.

Об этом на брифинге сообщил заместитель львовского городского головы Андрей Москаленко.

По его словам, заболеваемость все же остается на высоком уровне. Впрочем, городской совет решил разрешить вернуться к очной учебе учащимся 5-11 классов. Это касается также художественных заведений, секций и кружков. В таком же формате сейчас учатся начальные классы. Но окончательное решение будет принимать директор каждого учреждения отдельно.

Во Львове минимум неделю, до 20 февраля, будут действовать усиленные карантинные ограничения. В частности, кафе, рестораны, продовольственные и непродовольственные рынки, развлекательные заведения, спортзалы, фитнес-центры и бассейны могут работать только при условии 100% вакцинации работников и посетителей или наличия у них отрицательного ПЦР-теста. То же касается проведения массовых мероприятий. Работа детских развлекательных центров вообще не временно запрещена.

Как сообщалось, "красная зона" карантина от 11 февраля начинает действовать еще в трех областях Украины. Под строжайшие карантинные ограничения, кроме Ровенской области и Прикарпатья, теперь попали еще и Закарпатье, Луганская и Хмельницкая области. По состоянию на 11 февраля на "желтом" уровне только один регион, сообщают в Минздраве. Наименьшие ограничения действуют только в Полтавской области. Все остальные регионы и Киев – "оранжевые".

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