Во Львове двое мужчин избили иностранцев и пытались Сбежать от копов

Всех лиц задержали. Ими оказались 18-летний и трое 21-летних львовян. Их сопроводили в отдел полиции для установления обстоятельств.
Сегодня, около 1 часа ночи на пересечении площади Князя Осмомысла и улицы Старой во Львове к экипажу патрульных 2 батальона подбежал мужчина и сообщил, что в торговом заведении возле рынка неизвестные совершают хулиганские действия и нанесли телесные повреждения иностранцам.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области в Telegram.
Правоохранители немедленно отреагировав на обращение, отправились к упомянутому месту. Нарушители как раз дебоширили в киоске. Увидев полицейских, они бросились на утек.
Инспекторы догнали двух, еще двое вернулись на место происшествия самостоятельно. Там они продолжили провоцировать конфликт и драку.
Всех лиц задержали. Ими оказались 18-летний и трое 21-летних львовян. Их сопроводили в отдел полиции для установления обстоятельств.
В больницу госпитализировали двух иностранцев. У одного из них кроме ушибов на лице, диагностировали перелом правой руки.
Напомним:
- В Киеве обезврежена банда, которая нападала на иностранцев в развлекательных заведениях Киева.
- Также в Киеве таксист ударил ножом в живот гражданина США, который вступился за Украину и Грузию.