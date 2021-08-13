Во Львове двое мужчин избили иностранцев и пытались Сбежать от копов

Во Львове двое мужчин избили иностранцев и пытались Сбежать от копов

Всех лиц задержали. Ими оказались 18-летний и трое 21-летних львовян. Их сопроводили в отдел полиции для установления обстоятельств.

Сегодня, около 1 часа ночи на пересечении площади Князя Осмомысла и улицы Старой во Львове к экипажу патрульных 2 батальона подбежал мужчина и сообщил, что в торговом заведении возле рынка неизвестные совершают хулиганские действия и нанесли телесные повреждения иностранцам.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области в Telegram.

Правоохранители немедленно отреагировав на обращение, отправились к упомянутому месту. Нарушители как раз дебоширили в киоске. Увидев полицейских, они бросились на утек.

Инспекторы догнали двух, еще двое вернулись на место происшествия самостоятельно. Там они продолжили провоцировать конфликт и драку.

Всех лиц задержали. Ими оказались 18-летний и трое 21-летних львовян. Их сопроводили в отдел полиции для установления обстоятельств.

В больницу госпитализировали двух иностранцев. У одного из них кроме ушибов на лице, диагностировали перелом правой руки.

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