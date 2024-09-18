Во Львове дотла сгорел кинотеатр "Дзвін": правоохранители подозревают поджог

Здание полностью сгорело, предварительно причиной стал поджог.
Во Львове сегодня около 6 утра произошел пожар в кинотеатре "Дзвін", расположенном у памятника Бандеры. Помещение полностью сгорело. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог.
Об этом сообщил Львовский городской совет.
Во время пожара никто не пострадал, но повреждения получили соседние здания, включая бизнес-объекты и частные дома. На месте происшествия работают спасатели и милиционеры.
Напомним, спасатели эвакуировали 57 пассажиров электропоезда "Полтава-Кобеляки" из-за опасности пожара.
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