Во Львове дотла сгорел кинотеатр "Дзвін": правоохранители подозревают поджог

Во Львове сегодня около 6 утра произошел пожар в кинотеатре "Дзвін", расположенном у памятника Бандеры. Помещение полностью сгорело. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Во время пожара никто не пострадал, но повреждения получили соседние здания, включая бизнес-объекты и частные дома. На месте происшествия работают спасатели и милиционеры.

Последствия пожара/Львовский городской совет

Последствия пожара/Львовский городской совет

Напомним, спасатели эвакуировали 57 пассажиров электропоезда "Полтава-Кобеляки" из-за опасности пожара.

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