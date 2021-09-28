Во Львове до 1 октября рекомендуют не ходить в два парка: причина

Во Львове до 1 октября рекомендуют не ходить в два парка: причина

Также в этих парках не рекомендуют выгуливать домашних животных.

В Львове 29 сентября от клещей будут обрабатывать парк "Знесиння" и Стрыйский парк. Поэтому до 1 октября рекомендуют воздержаться от прогулок там.

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Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Так, на территории этих парков будет происходить второй этап акарицидной обработки. Эти действия направлены для борьбы с клещами.

Людям рекомендуют до 1 октября не посещать эти парки, особенно нужно воздержаться от выгула там домашних животных.

Напомним, в киевском парке на Подоле заложили аллею дружбы между Украиной и Германией.

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