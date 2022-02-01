Во Львове директор школы обжаловал в суде 34 тысячи гривен штрафа за невакцинированных учителей

Во Львове директор школы обжаловал в суде 34 тысячи гривен штрафа за невакцинированных учителей

Директор не закрыл школу потому, что в учебном заведении было менее 80% вакцинированных учителей.

Во Львове директор школы частично выиграл дело в апелляционном суде, отменив 34 тысячи штрафа.

Как говорится в материалах дела, на директора школы составили административное нарушение, потому что в сентябре он не перевел учеников 5-11 классов на дистанционное обучение из-за того, что в школе было вакцинировано менее 80% учителей. Львовский апелляционный суд признал его виновным в нарушении карантина, но отменил штраф в размере 34 тысяч гривен.

В свою очередь директор школы в частности заявил, что в его действиях не было умысла, являющегося необходимым элементом состава административного правонарушения, а также подчеркнул, что он выполнил приказ "Об организации обучения в связи с установлением "желтого" уровня эпидемиологической опасности".

Во время апелляции судья частично удовлетворила иск директора, признала виновным его в нарушении карантина, но ограничилась устным замечанием, отменив назначенный ранее штраф в 34 тысячи гривен.

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