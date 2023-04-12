Во Львове девушка продавала свои секс-фото: бдительный пенсионер сдал ее полиции

Пенсионер покупал у осужденной фото, а когда об этом узнала его жена – обратился в полицию.

Во Львове к условному сроку лишения свободы приговорили девушку, которая в Telegram продавала свои секс-фото. Ее сдал полиции бдительный пенсионер после ссоры со своей женой.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Львова.

По данным следствия, уроженка города Владимир Волынской области в 2020-2021 годах продавала свои интимные фото на закрытом телеграмм-канале Lera-pantera 18+. Чтобы заинтересовать мужчин, она знакомилась с ними в Instagram, а затем предлагала купить подписку на неделю за 350 грн с доступом к ее откровенным фото.

Девушкой заинтересовался местный пенсионер, начавший у нее покупать интимный контент, однако это заподозрила его гражданская жена и устроила скандал. Мужчина отмечает, что чтобы доказать, что его не интересует девушка, обратился с заявлением в полицию.

На суде подозреваемая отрицала причастность к пикантным фото и утверждала, что она сдавала свою квартиру в аренду, деньги ей по частям сбрасывали арендаторы и якобы именно они от ее имени вели телеграмм-канал Lera-pantera 18+.

Однако суд такое объяснение не устроило, поэтому девушку признали виновной по ч.1 ст.301, ч.3 ст.301 УК Украины. Ее приговорили к одному году испытательного срока. Также она должна оплатить 4249 грн за проведение экспертиз.

Напомним, в австралийском штате Виктория школьная читательница занималась сексом со школьником.

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