Во Львове дедушка обокрал школьника: как это произошло

Во Львове 85-летний дедушка обокрал школьника во время экскурсии. У подростка исчезла верхняя одежда со смартфоном и смарт-часами.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Событие произошло во вторник, 16 мая. Полицейский наряд получил вызов на площадь Музейной. По словам заявителя, неизвестный похитил у его сына, который был на экскурсии, верхнюю одежду со смартфоном и смарт-часами.

Во Львове дедушка обокрал школьника. / Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Полицейские благодаря видео обнаружили, что к происшествию причастен пенсионер. Они передали ориентировку другим экипажам и приступили к поискам. Тем временем на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

"Патрульные отслеживали телефон по геолокации, к сожалению, связь время от времени исчезала. Вдруг мобильный зафиксировал на перекрестке улиц Выговского – Любинской. Похожее лицо патрульные обнаружили в маршрутном транспортном средстве. У 85-летнего мужчины обнаружили вещи сына заявителя", — рассказали в полиции.

Гражданина сопровождали во Львовское районное управление N°1. Ему грозит ответственность по ч. 4 ст. 185 (Кража совершенная в условиях военного положения) УК Украины.

Напомним, во Львове школьник обложил матерными словами одноклассника, его мать наказали.

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