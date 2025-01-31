Чиновник Андрей Закалюк рассказал, что у него не сработало мобильное приложение "Резерв+", поэтому его попросили проехать в местный ТЦК для уточнения данных.

Во Львове чиновника забрали в ТЦК перед началом сессии горсовета.

Утром 30 января сотрудники ТЦК проверяли документы у прохожих перед зданием Львовского городского совета. В результате, директор департамента развития Андрей Закалюк проехал в местный ТЦК для проверки документов. Об этом сообщил сам Закалюк.

Отметим, что с утра состоялась сессия Львовского городского совета. В настоящее время возле здания Ратуши работники ТЦК проверяли документы.

Андрей Закалюк рассказал: когда он шел на заседание сессии, у него не сработало мобильное приложение "Резерв+", поэтому его попросили проехать в местный ТЦК для уточнения данных. После проверки документов его отпустили.

"Я согласился. Уточнил и уже вернулся на работу. Успел даже несколько вопросов на сессии", — сообщил Закалюк.

Как пишет Zaxid.net, эту информацию также подтвердили во Львовском областном ТЦК и СП.

"Военнослужащие Галицко-Франковского РТЦК и СП проверяли документы. У Андрея Закалюка не сработал "Резерв+". Его, соответственно, пригласили в РТЦК. Там уже выяснили, что все хорошо. Соответственно, Андрей спокойно вернулся на работу", — отметили во Львовском областном ТЦК.

Напомним, в ОК "Запад", которому подчиняются ТЦК Львовщины, объяснили, почему мэров оштрафовали за провал мобилизации. Там обратили внимание, что руководители территориальных центров комплектования и социальной поддержки действовали вполне законно и в пределах своих полномочий.

Читайте также: