Во Львове чиновник выписывал себе премии: его наказали, но он остался "в плюсе" – как это произошло

Во Львове чиновник Госпродпотребслужбы вознаграждал себя за работу и выписывал премии. Суд его оштрафовал, однако он остался "в плюсе".

Как говорится в решении Шевченковского районного суда Львова, Игорь-Мирослав Пидганюк должен оплатить штраф в размере 3 400 грн за начисление себе премии в размере 40 300 гривен.

В материалах дела указано, что Пидганюк, будучи и.о. директора Львовской региональной государственной лаборатории по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, по подписанному им же приказу установил себе премию в размере двух должностных окладов, что составляет 11 500 гривен. В сентябре 2023 года, уже будучи ответственным за эту лабораторию, он установил еще одну премию – в размере 28,8 тысяч гривен.

В суде обвиняемый признал свою вину и попросил не наказывать его строго. Его признали виновным в "нарушении требований по предотвращению конфликта интересов".

Решение районного суда говорит, что постановление можно обжаловать в апелляционном суде.

Решения Шевченковского районного суда Львова / Фото: скриншот

Напомним, во Львове прошла благотворительная вечеринка – на ее организацию потратили больше, чем собрали на дроны для ВСУ (фото).

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