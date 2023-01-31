Во Львове часть пользователей осталась без Интернета: провайдеры объяснили, что произошло

Во Львове в ночь на 31 января часть потребителей осталась без домашнего Интернета. Российские хакеры атаковали двух местных провайдеров.

Об этом сообщили львовские интернет-провайдеры.

Во Львове в ночь на 31 января начались проблемы с домашним Интернетом. Впоследствии провайдеры "Копейка" и "Комитех" сообщили, что на их сети была совершена хакерская атака со стороны России.

"Сегодня наша компания "Комитех" подверглась атакам решительских хакеров. Атакуя или пытаясь уничтожить интернет провайдеров, рашисты пытаются сделать в Украине такой же информационный вакуум, который существует в их Мордоре. Они понимают, что отсутствие Интернет-связи, информации, коммуникации значительно снизит нашу обороноспособность и организованность в борьбе с врагом", — говорится в сообщении.

Провайдер "Копейка" также подтвердил хакерскую атаку России. Там сообщили, что домашний Интернет удалось вернуть уже 85% потребителей. Над устранением проблем работают специалисты.

В российских телеграмм-каналах уже похвастались тем, что на несколько часов оставили украинцев без Интернета. Хакеры страны-террориста уже похвастались, что украли у провайдеров данные об их пользователях. Львовские провайдеры этого не подтвердили.

Напомним, украинским провайдерам передали 172 аккумуляторных батареи SBL, которые будут питать Интернет-сети в течение 10-12 часов после отключения света.

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