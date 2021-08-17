Во Львове будут судить мать 2-летней девочки, которая выпала из окна 8 этажа и погибла

Пьяная мать спала, когда ее ребенок выпал из окна.
Во Львове 38-летняя мать предстанет перед судом из-за смерти своей 2-летней дочери, которая выпала из окна 8 этажа. Женщину обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшеим тяжкие последствия.
Об этом сегодня, 17 августа, сообщила Львовская областная прокуратура.
"По данным следствия установлено, что 10 мая текущего года в помещении квартиры на улице Шевченко (город Львов) обвиняемая понимая, что ее малолетняя дочь в силу своего возраста нуждается в постоянном присмотре, в состоянии алкогольного опьянения легла спать", — говорится в сообщении .
Оставшись без присмотра, девочка выпала из окна восьмого этажа. От полученных травм ребенок скончался на месте.
Прокуроры Галицкой окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 38-летней женщины.
Ей грозит наказание — ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Напомним, трагедия произошло 10 мая около 8:30. Во время того, как 2-летняя девочка випалала из окна, ее мать спала в нетрезвом состоянии. У женщины остался младший сын. На следующий день, 11 мая, полиция сообщила о ее задержании.