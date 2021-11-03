Во Львове будут судить 21-летнего парня, порезавшего таксиста ножом

Во Львове будут судить 21-летнего парня, порезавшего таксиста ножом

Парню грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Во Львове будут судить 21-летнего жителя Дрогобыча, с ножом напавшего на таксиста.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Инцидент произошел еще летом этого года. В селе Навария Львовского района ночью обнаружили раненого мужчину. Им оказался 32-летний львовянин, работавший таксистом. Медики обнаружили на его теле 5 ножевых ранений. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию.

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Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен пассажир такси, житель Дрогобыча. Злоумышленника разыскали и задержали во Львове.

Следователи открыли уголовное производство за "покушение на убийство". Обвинительный акт уже направлен на рассмотрение суда. Парню грозит лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

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