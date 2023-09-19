Категория
Львов
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Во Львове блогер "засветил" здание СБУ и призвал РФ ударить по нему ракетами

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3891
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во Львове блогер "засветил" здание СБУ и призвал РФ ударить по нему ракетами

Представители СБУ

Правоохранители разоблачили блогера, снимавшего здание СБУ во Львове.

Во Львове СБУ разоблачила сторонника РФ, публично призвавшего уничтожить админздание регионального управления Службы безопасности – злоумышленник агитировал ударить в режимный объект российскими ракетами.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию на собственной странице в Инстаграм возле здания СБУ и вместе со своим сообщником из-за границы дискредитировал сотрудников СБУ и призвал ударить по ней российским оружием.

"Злоумышленниками оказались двое жителей областного центра, которые позиционируют себя как блоггеры. Один из них сейчас находится в одной из стран ЕС, откуда периодически "присоединяется" к стримам своего приспешника в Украине", — рассказали в СБУ.

При обысках в помещениях фигурантов обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами провокативной видеозаписи.

Пока фигурантам планируется сообщение о подозрении. Злоумышленникам грозит тюремное заключение.

Напомним, оккупанты ударили "Шахедами" по Львову – все, что известно.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3891
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация