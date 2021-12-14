Во Львове бабушка пожертвовала свою почку внучку: фото

Во Львове бабушка пожертвовала свою почку внучку: фото

Мальчик родился с больными почками, шанс на качественную жизнь дала ему бабушка.

Во Львове пересадили почку 15-летнему Ярославу. Донором мальчика стала его бабушка.

Об этом сообщил и. о. генерального директора территориального медицинского объединения Львова Олега Самчук.

"Мы пересадили почку 15-летнему парню. Трансплантацию выполнили в детской больнице на Орлика. Это первая операция в Первом территориальном медицинском объединении Львова", — рассказал Олег Самчук на своей странице в Facebook.

По словам медика, мальчик родился с больными почками, однако диагноз "гломерулонефрит" ему установили только в 11 лет.

"Лечение не помогало, болезнь прогрессировала и недавно поставила семью перед выбором: заместительная почечная терапия или трансплантация. Шанс на качественную жизнь Ярославу без колебаний согласилась дать бабушка Анастасия, почка которой внуку идеально подошла", — рассказал Олег Самчук.

Бабушка отдала свою почку внучку, фото/Олег Самчук

Трансплантацию врачи выполнили 7 декабря. Донорский орган заработал уже на операционном столе. Сейчас внук и бабушка чувствуют себя хорошо, резюмировал врач.

Как изменилась жизнь 13-летнего парня, которому пересадили сердце | Новости Украины

Читайте также: