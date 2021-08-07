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Во Львове автомобиль сбил 21-летнего мужчину на электросамокате: потерпевший в тяжелом состоянии

Во Львове автомобиль сбил 21-летнего мужчину на электросамокате: потерпевший в тяжелом состоянии

Полиция Львовской области

Обстоятельства ДТП расследует полиция.

Во Львове на улице Княгини Ольги 6 августа в 16:50 автомобиль сбил 21-летнего мужчину, который ехал на электросамокате. Пострадавший мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Мужчину на електросамокате сбила 38-летняя водитель автомобиля BMW Х4. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Он в реанимации.

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Правоохранители открыли производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Продолжается следствие.

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Напомним, под Киевом авто насмерть сбило мужчину с ребенком на остановке.

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