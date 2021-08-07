Во Львове автомобиль сбил 21-летнего мужчину на электросамокате: потерпевший в тяжелом состоянии

Обстоятельства ДТП расследует полиция.
Во Львове на улице Княгини Ольги 6 августа в 16:50 автомобиль сбил 21-летнего мужчину, который ехал на электросамокате. Пострадавший мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
Мужчину на електросамокате сбила 38-летняя водитель автомобиля BMW Х4. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Он в реанимации.
Правоохранители открыли производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы. Продолжается следствие.
Напомним, под Киевом авто насмерть сбило мужчину с ребенком на остановке.