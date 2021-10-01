Во Львове автомобиль сбил 14-летнюю девочку на переходе: травмированного ребенка госпитализировали

Во Львове автомобиль сбил 14-летнюю девочку на переходе: травмированного ребенка госпитализировали

У пострадавшей диагностировали переломы костей.

В четверг, 30 сентября, около 19:00 во Львове 31-летний водитель Ford Mondeo сбил на переходе 14-летнюю девочку. ДТП произошло на ул. Липинского.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"Житель Львова 1990 года рождения на нерегулируемом переходе совершил наезд на пешехода, жительницу с. Мурованое 2007 года рождения", — говорится в сообщении.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в городскую клиническую больницу. У девочки диагностировали закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением.

Обстоятельства аварии устанавливают эксперты.

Напомним, во Львовской области нетрезвый водитель опрокинул авто с туристами.

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