Во Львове аноним "заминировал" "ПриватБанк" и выдвинул требование: чего он хотел

Во Львове аноним "заминировал" "ПриватБанк" и выдвинул требование: чего он хотел

Мужчина дважды звонил по телефону работникам СБУ.

Во вторник, 18 января, около 17:40 и повторно, около 20:30, на телефон ГУ СБУ во Львовской области поступило сообщение о заминировании помещений АО КБ "ПриватБанка" во Львове, с требованием отмены режима ношения масок.

Об этом сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"По результатам проверки помещения АО КБ "ПриватБанка" на ул. Липинского, 13а взрывного устройства не обнаружено. В связи с тем, что помещения других отделений были закрыты и находились под охраной, на письменное обращение руководства АО КБ "ПриватБанка" в г. Львове, их проверка не производилась", — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность "минера".

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