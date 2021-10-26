Во Львове ампутировали пальцы двухлетней девочке, которая засунула руку в электромясорубку: видео

Три пальчика ребенка были переломлены и обескровлены, поэтому их, к сожалению, не удалось спасти.
В понедельник вечером, 25 октября, в Новояворовске Львовской области двухлетней девочке зажало руку в включенной электромясорубке. Ребенок был госпитализирован в 8-ю городскую клиническую больницу Львова, где спасатели с медиками высвобождали ребенка из кухонного прибора. После этого врачам пришлось ампутировать девочке три пальца.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовщины, несчастный случай произошел, когда девочка помогала маме на кухне. Ребенок случайно заceyek руку в включенную электромясорубку. Девочку сразу же госпитализировали в Новояворовскую районную больницу, откуда ее перенаправили в 8-ю львовскую больницу.
Чтобы освободить ребенка от мясорубки, в медучреждение около 07:00 вечера вызвали спасателей. Они вместе с медиками по частям разбирали кухонный прибор и освободили от него ребенка. После этого врачи начали оперировать.
Сейчас девочка находится в больнице, ее ждет длительная реабилитация.
Напомним, во Львовской области детям ампутировало фаланги пальцев, когда они сажали картофель с помощью устройства, которое якобы должно было облегчить им процесс.