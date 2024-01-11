Во Львове 90-летний мужчина топором зарубил свою невестку

Во Львове задержан 90-летний мужчина, который во время конфликта убил свою 49-летнюю невестку. Пенсионер несколько раз ударил женщину топором по голове.

Об этом сообщили в полиции региона.

По версии следствия между 90-летним львовянином и его 49-летней невесткой возник конфликт, во время которого пенсионер несколько раз ударил ее топором по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчину задержали в день убийства. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 УКУ. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Волынской области 56-летний житель села Александрия совершил жестокое убийство. Мужчина зарубил топором 66-летнюю женщину и ее 34-летнего сына, проживавших по соседству, а тела выбросил в колодец.

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