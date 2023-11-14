Во Львове 7 работников ТЦК силой "мобилизовали" парковщика прямо с рабочего места (видео)

В военкомате говорят, что представители ТЦК имеют право приходить на место работы к работникам.

Во Львове семеро работников ТЦК и СП силой "мобилизовали" парковщика прямо с рабочего места и этот факт был зафиксирован на видео с камер наблюдения ЛКП "Львовавтодор".

Видео сначала распространило издание "Чернівецький промінь", а затем в "Еспресо.Захід" со ссылкой на "Львовавтодор" заявили о подтверждении информации.

Как сообщили работники "Львовавтодора", инцидент с военкомами во Львове произошел 10 ноября. На видео видно, как один из военных заходит в помещение, где находится персонал, и под руку насильно выводит на улицу парковщика. Под зданием находились еще шесть работников ТЦК.

Что говорят во Львовском ТЦК

"Еспресо.Захід" информирует, что в пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП утверждают, что ничего не знают об инциденте. В военкомате отметили, что мужчины призывного возраста сами должны приходить в ТЦК для уточнения данных.

"Не комментируем и не имеем такой информации. У нас такого не было. На данный момент нам известно только об одном факте, и мы уже предоставили информацию об этом в соцсетях. Пусть организации предоставляют списки уклонистов, тогда подобных случаев не было бы. Работники ТЦК имеют право приходить на место работы к работникам", – заявили в областном военкомате.

Во Львове военкомы "мобилизовали" парковщика прямо с рабочего места

Напомним, 10 ноября появилось видео, как во Львове работники ТЦК силой задерживают мужчину и "упаковывают" его в микроавтобус на глазах у свидетелей. В военкомате сообщили, что провели служебную проверку, по факту были определены должностные лица, которые будут привлечены к ответственности.

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