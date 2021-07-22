Во Львове 7-летняя девочка проглотила металлическую деталь от сумки: ее спасли без всякого разреза

Девочка рассказала матери, что случайно проглотила деталь.
Во Львове спасли 7-летнюю девочку, которая играя проглотила металлическую деталь от сумки. Медикам удалось вытянуть вещь без всякого разреза.
Об этом сообщили в областной детской клинической больницы Охматдет.
Известно, что девочка играла дома, ее мать в тот момент была в другой комнате. Ребенок прибежал и сам признался родным, что случайно проглотил деталь от сумки.
Ребенка госпитализировали. Мать девочки с собой прихватила аналогичную деталь, чтобы наглядно показать медикам, как выглядит этот предмет. Именно это и помогло врачам в работе. Доставали инородное тело эндоскопически, то есть без разрезов живота.
"Это было нетипичное инородное тело — карабин не гладкий и не круглый, он более сложного строение, поэтому доставать его было сложнее. Но ситуацию спасла мама — она показала нам второй карабин и мы в операционную шли уже с навыками захвата карабина. Это дало нам преимущества — сократило время вмешательства, девочка меньше находилась в наркозе", — пояснила врач Марта Лучак.
Ребенок уже выздоровела после вмешательства, ее выписали домой.
Напомним, во Львовской области пятилетняя девочка проглотила батарейку.