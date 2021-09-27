Во Львове 5-летнюю девочку, у которой было 80% поражения легких, уже отключили от ИВЛ: как чувствует себя ребенок

Медики надеются на победу над коронавирусом.
Во Львове медики продолжают спасать 5-летнюю девочку, в которой из-за коронавируса легкие поражены на 80%. Сейчас ее состояние удалось стабилизировать.
Об этом сообщили в областной детской больнице "Охматдет".
Медики сообщили, что в понедельник ребенка уже отключили от аппарата ИВЛ, ее состояние удалось стабилизировать.
"Утром девочку отключили от ИВЛ, она может сама дышать, анализы улучшаются и мы надеемся на победу над COVID-19", — говорит заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Вера Приймакова.
Напомним, 5-летнюю девочку, у которой 80% поражения легких, спасают в львовском "Охматдете". С тяжелой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью пациентку привезли скорой.