Во Львове 5-летнюю девочку, у которой было 80% поражения легких, уже отключили от ИВЛ: как чувствует себя ребенок

Во Львове 5-летнюю девочку, у которой было 80% поражения легких, уже отключили от ИВЛ: как чувствует себя ребенок

Медики надеются на победу над коронавирусом.

Во Львове медики продолжают спасать 5-летнюю девочку, в которой из-за коронавируса легкие поражены на 80%. Сейчас ее состояние удалось стабилизировать.

Об этом сообщили в областной детской больнице "Охматдет".

Медики сообщили, что в понедельник ребенка уже отключили от аппарата ИВЛ, ее состояние удалось стабилизировать.

"Утром девочку отключили от ИВЛ, она может сама дышать, анализы улучшаются и мы надеемся на победу над COVID-19", — говорит заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии Вера Приймакова.

Напомним, 5-летнюю девочку, у которой 80% поражения легких, спасают в львовском "Охматдете". С тяжелой двусторонней пневмонией и дыхательной недостаточностью пациентку привезли скорой.

Новости Украины: во львовском "Охматдете" спасают 5-летнюю девочку, у которой 80% поражения легких

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку