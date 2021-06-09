Во Львове 5-летняя девочка отравилась угарным газом: ребенка госпитализировали

Также отравилась 25-летняя женщина, но в госпитализации не нуждалась.

Сегодня, 9 июня, во львовской многоэтажке на улице Гринченко отравилась угарным газом 5-летняя девочка. Ребенка госпитализировала скорая.

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Об этом сообщается на Горячей линии города Львова.

"В 7:55 произошло отравление угарным газом по адресу ул. Гринченко, 10. Потерпевшая пятилетняя девочка госпитализирована во Львовскую городскую детскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.

В больнице говорят, что состояние девочки удовлетворительное. Она еще пока на обследовании, пишет ZAXID.NET. Также угарным газом отравилась 25-летняя женщина, но в госпитализации она не нуждалась.

Известно, что досадный случай произошел в квартире на втором этаже пятиэтажного дома. В помещении отсутствовала тяга в дымовом канале газовой колонки.

"Также над плиткой вместо естественной вентиляционной решетки установлена электровытяжка, что также является нарушением. В квартире уплотненные окна и двери, нет доступа и циркуляции воздуха", — рассказал представитель "Львовгаза" Петр Лукиянчук.

Напомним, во львовской квартире угарным газом отравилась семья.

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