Во Львове 44-летняя заведующая аптекой присвоила почти миллион гривен на лекарствах для онкобольных

Во Львове 44-летняя заведующая аптекой присвоила почти миллион гривен на лекарствах для онкобольных

Женщине уже сообщили о подозрении в преступлении.

Во Львове киберполицейские разоблачили 44-летнюю работницу аптеки в присвоении почти 900 тысяч гривен. Женщина во внутренней программе учета занижала стоимость медпрепаратов, однако продавала лекарства по реальным ценам. Получившуюся разницу женщина присваивала.

Как сообщили в пресс-службе полиции Львовщины, женщина работала на должности заведующей аптекой, вносила недостоверные данные о стоимости медицинских препаратов во внутреннюю систему учета. В частности, входную стоимость на препараты для онкобольных она занижала более чем в десять раз, зато продавались лекарства по реальным ценам. Разницу фигурантка забирала себе. Таким образом она присвоила почти 900 тысяч гривен.

Правонарушительнице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемой может грозить до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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