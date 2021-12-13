Во Львове 4-летний мальчик проглотил лампочку из гирлянды: она застряла в бронхах (фото)

Медики спасли ребенка.
Во Львове 4-летний мальчик случайно проглотил светодиодную лампочку из гирлянды. Елочное украшение застряло в бронхах ребенка.
Об этом сообщили во львовском "Охматдете".
Как сообщили медики, семья решила украсить елку. Во время этого 4-летний мальчик случайно проглотил светодиодную лампочку. Ребенок начал кашлять и задыхаться. Родители немедленно вызвали скорую медицинскую помощь.
Медики в "Охматдете" сделали рентген и заметили в бронхах мальчика посторонний предмет.
"Острыми, направленными в разные стороны усиками лампочка "смотрела" на меня. Усы во время дыхания травмировали слизистую в области бифуркации трахеи, там уже образовались мелкие кровоизлияния. Я захватил усики щипцами и завел их в тубус бронхоскопа, чтобы во время удаления не травмировать ими бронхи и трахею. Вместе с тубусом достал лампочку из бронха ребенка", — объяснил торакальный хирург Александр Колодий.
Ребёнка уже выписали домой. Мальчик хорошо себя чувствует.
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