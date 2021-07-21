Во Львове 25-летний сын жестоко убил мать: подробности

Между женщиной и парнем произошел конфликт, после чего молодой человек расправился с матерью.

Во Львове на улице Днепровской во вторник, 20 июля, 25-летний сын убил 48-летнюю мать.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, трагедия произошла в одной из квартир в 2:30 ч. Там между сыном и его 48-летней мамой произошел бытовой конфликт. Тогда молодой человек начал жестоко избивать женщину. Он полученных травм потерпевшая скончалась.

В пресс-службе прокуратуры Львовской области добавили, что парень на момент совершения преступления был нетрезв.

Парня задержали. Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За убийство матери мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Луцке мужчина зарубил женщину и дочь. Подозреваемый сам обо всем рассказал соседке, его задержали.

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