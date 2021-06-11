Во Львове 23-летний водитель под наркотиками влетел в столб и перевернулся на крышу: фото

В ДТП пострадал пассажир.

В четверг, 10 июня, на улице Шевченко во Львове водитель автомобиля Dacia Sandero под действием наркотического средства "Амфетамин" влетел в столб. От удара автомобиль опрокинуло на крышу.

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Как сообщили в патрульной полиции Львовщины, в результате ДТП госпитализировали пассажира, находившегося в салоне авто.

"Водитель не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и въехал в столб с уличным освещением", — говорится в сообщении.

www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

23-летнего водителя проверили в медицинском учреждении на состояние опьянения. Результат оказался положительным. Парень в момент совершения ДТП находился под действием наркотического средства "Амфетамин".

www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Напомним, во Львовской области током убило водителя, который въехал в электроопору.

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